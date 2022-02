Coronanieuws 16 februari: Nij Smellinghe houdt voorlopig vast aan coronaregels

In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten blijven de hedendaagse coronamaatregelen nog van kracht. Gister kondigde de overheid versoepelingen aan, maar Nij Smellinghe zal eerst kijken welke maatregelen verruimd kunnen worden in het ziekenhuis.

"Omdat we in ziekenhuis Nij Smellinghe te maken hebben met kwetsbare patiënten, maken we zorgvuldige afwegingen. Daar is tijd voor nodig. Tot die tijd gelden in ons ziekenhuis de huidige coronamaatregelen", schrijft het ziekenhuis op zijn Facebookpagina. Mensen moeten zich bijvoorbeeld nog houden aan de anderhalvemeterregel en een chirurgisch mondkapje opdoen, dat gratis te verkrijgen is bij de ingangen van het ziekenhuis.