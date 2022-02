CBS: Covid belangrijkste oorzaak laatste oversterftegolf

Covid-19 was de belangrijkste onderliggende oorzaak van de toename in het aantal doden afgelopen oktober en november. Volgens het CBS zijn er echter ook andere oorzaken die hebben bijgedragen aan de meest recente 'oversterftegolf' waarin er meer mensen dan gemiddeld zijn overleden.

Wat de andere oorzaken zijn, weet het statistiekbureau nog niet. "Het aandeel van corona was nog steeds groot, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is dan de pandemie", legt een woordvoerder uit. "Maar we zien in de andere doodsoorzaken nog niet duidelijk of één daarvan duidelijk bijdroeg aan de oversterfte."

Andere virussen of uitgestelde zorg?

Het statistiekbureau heeft een aantal hypotheses over wat andere oorzaken kunnen zijn geweest voor de hogere sterfte dan verwacht in de maanden oktober en november. "Mogelijk zijn risicogroepen overleden aan andere virussen of ligt de oorzaak bij de uitgestelde zorg vanwege corona. Met de gegevens die we tot nu toe hebben, weten we dat nog niet."

Het CBS doet de komende weken nader onderzoek met aanvullende gegevens. Die gegevens moeten over een paar weken compleet zijn. Normaal gesproken weet het CBS pas meer over de doodsoorzaken en de redenen voor over- of ondersterfte na vier maanden. In dit onderzoek zijn minder gegevens gebruikt om toch alvast een schatting te kunnen maken.