Aantal Friese studenten aan RUG Campus Fryslân in Leeuwarden valt tegen

Van het door Provinciale Staten opgerichte studiefonds voor studenten uit Fryslân aan Campus Fryslân wordt nu maar amper gebruik gemaakt, zegt gedeputeerde Friso Douwstra. "Het afgelopen jaar hebben zich maar vijf Friese studenten ingeschreven bij Campus Fryslân. Als Gedeputeerde Staten zijn we natuurlijk blij met alle studenten op Campus Fryslân, waar ze ook vandaan komen, maar vijf inschrijvingen uit Fryslân vind ik te weinig."

De provincie is verder positief over de ontwikkeling van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, helemaal nu de studie Global Responsability & Leadership is uitgeroepen tot beste bacheloropleiding van Nederland.

Doelstelling niet gehaald

Aan de campus studeren nu zo'n 382 studenten uit binnen- en buitenland. Dat is minder dan de oorspronkelijke doelstelling van 800 tot 1.000 studenten, maar volgens gedeputeerde Douwstra gaat het wel de goede kant op. Hij hoopt op meer inschrijvingen in het nieuwe studiejaar. "Het aantal studenten uit Fryslân mag ook wel wat hoger."

Douwstra wil de komende tijd bekijken of het bestaande studiefonds ook moet worden aangepast, "want het is niet bedoeld om het geld op de bank te laten staan."