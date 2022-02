Code geel vanwege storm Dudley: "Paar onstuimige dagen"

Dudley trekt woensdag en donderdag over Nederland. Woensdag begint nog vrij rustig, maar later op de dag wordt de wind krachtig tot hard en stormachtig.

In het begin van de avond zijn er windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur, bij buien en aan de kust zo'n 100 kilometer per uur.

"Slecht slapen"

"Vanavond en vannacht wordt het in het Waddengebied 'volle storm'", zegt Paulusma. "Dan komen er windstoten in kracht 10, misschien 11. Op het vasteland gaat het om kracht 9 of 10. Dat is erg, erg ruig. Vooral die windstoten zullen opvallen. Het wordt een ruwe nacht en veel mensen zullen niet al te best slapen."

Het zwaartepunt ligt volgens Paulusma later in de nacht en donderdagochtend. "Dan zijn er nog altijd windstoten in kracht 10 of 11 in het Waddengebied. Later op de dag neemt dat wat af, al blijft het hard waaien."

Vrijdag opnieuw

Vrijdag overdag lijkt het wat rustiger te worden, maar later trekt de wind opnieuw aan. "Dan neemt het weer toe tot stormachtig of stormachtig weer. Kracht 10, 11 of misschien zelfs 12 in het Waddengebied."