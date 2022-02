Besluit gasopslag valt slecht in Munnekezijl: “Er zijn al bewoners met schade”

"Ergens konden we het verwachten, we gebruiken zelf ook gas", vertelt Dennis Agema van Plaatselijk Belang Munnekezijl.

"Maar het frustreert. Er zijn al bewoners in de omgeving met schade, ook door de kleinere winlocaties in de regio, en dan ga je zo'n locatie weer langer open houden. Wat gaan ze doen met de omgeving? Worden wij gecompenseerd, of gaat het net als in Groningen jaren duren?"