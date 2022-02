Operaasje Fryske Flagge: Sikke Couperus geniet van de stilte in Noord-Italië

Sikke Couperus heeft het grootste deel van zijn leven in Oppenhuizen doorgebracht, maar woont nu al jaren in het noorden van Italie. Met zijn Italiaanse vrouw Cristina Raselli heeft hij een bed en breakfast in Capriglio, dat ongeveer 30 kilometer oostelijk van Turijn ligt.

Eerst naar Ibiza

Maar eerst heeft hij een paar jaar op Ibiza gewoond, waar hij terecht kwam via zijn buurvrouw. Die wilde liever niet alleen op vakantie en vroeg aan Sikke of hij mee wilde. Een dag laten boekten ze tickets en diezelfde week zaten ze in het vliegtuig naar het Spaanse eiland. Ze waren nog niet thuis of ging er alweer naartoe. "We zijn lekker op vakantie geweest en drie dagen nadat we terug waren gekomen, werd ik opgebeld van 'ik weet ergens een caravan'. Dat was op een dinsdag en zaterdag woonde ik op Ibiza. Dat kon toen nog", vertelt Couperus.

Hoe hij dan in Italië is beland? "Ibiza was eigenlijk te warm voor me, het zeewater was 29 graden in augustus", zegt Couperus. "Ik was daar alleen en toen heb ik me ingeschreven op een internationale datingsite." Zo is hij in contact gekomen met zijn Italiaanse vrouw. "Zij zat in Turijn en drie weken later woonde ik in Italië." Ze zijn nu al zestien jaar gelukkig met elkaar.