Terwispel vraagt provincie op treinstation, maar trekt verzoek later weer in

Per brief vraagt het bestuur van Plaatselijk Belang de provincie Fryslân om een eigen treinstation Terwispel bij de op- en afritten van de A7 als de spoorlijn van Lelystad naar Groningen over Heerenveen en Drachten wordt aangelegd. "Wij gaan er van uit dat er niet alleen snelle treinen tussen de grote kernen gaan rijden, maar eveneens treinen met tussenstops in de kleinere kernen", staat in de brief.

In Terwispel en ook in het bestuur van Plaatselijk Belang ontstaat echter zoveel ophef over het verzoek om een treinstation, dat het verzoek vier dagen later weer wordt ingetrokken in een tweede brief aan de provincie. "Inmiddels staat de meerderheid van het bestuur hier niet meer achter", schrijft het bestuur. "Wij verzoeken u daarom dringend om ons verzoek als zodanig niet in behandeling te nemen."