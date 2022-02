Anderhalve meter en mondkapjesplicht worden aankomende week losgelaten

Volgens Kuipers zijn de versoepelingen verantwoord, omdat de ziekenhuiscijfers nagenoeg stabiel zijn ondanks de hoge besmettingscijfers. "We lijken nu op of net over de piek heen te zijn", zegt de minister.

"We kunnen niet zonder de zorg, maar we kunnen ook niet zonder elkaar", zegt Kuipers. "Alles gaat dus weer open. Niet in één keer, maar in stappen. Dat zijn grote stappen."

Ruimere sluitingstijden horeca

Een van de maatregelen is dat de horeca vrijdag open mag blijven tot 01.00 uur. De sluitingstijd is nu nog om 22.00 uur. Een week later wordt er volgens Kuipers nog meer versoepeld. "Op 25 februari gaan we terug naar de normale sluitingstijden, zoals we die voor corona ook hadden."

De coronapas wordt niet ingevoerd, maar Testen voor Toegang blijft verplicht bij evenementen met meer dan 500 mensen. Klassen en collegezalen in het hoger beroepsonderwijs mogen ook weer vol.

Mondkapjes en anderhalve meter

De mondkapjesplicht en de anderhalvemeterregel verdwijnen ook. Die worden omgezet in een dringend advies. Alleen in het openbaar vervoer en op de luchthavens zal de mondkapjesplicht nog gelden.

Op 15 maart zal het kabinet opnieuw kijken naar deze coronamaatregelen.