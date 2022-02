Woensdag in Peking: Schulting gaat voor vierde medaille, olympisch debuut De Vries

Dit worden de laatste Spelen voor De Vries. Maandag kreeg ze te horen dat ze een startplaats krijgt op de 1.500 meter. "Het is hartstikke bijzonder dat ik op de laatste dag van de Spelen mijn debuut maak."

Ze heeft geen idee wat mogelijk is. "Een medaille is natuurlijk wel het doel, maar als je kijkt naar wat ik dit seizoen heb geschaatst, dan denk ik dat ik in de B-finale thuishoor."

Mannen in B-finale

De shorttrackmannen komen ook nog één laatste keer in actie in Peking. Niet in de A-finale op de relay, maar teleurstellend in de B-finale. De Nederlandse ploeg - met drie Friezen - lag in de halve finale lang op kop, maar werd in het laatste rondje nog ingehaald door Zuid-Korea en Rusland.

Om 13.32 uur neemt Nederland het in de B-finale op tegen Japan en Hongarije.