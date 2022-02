De Skalm spant kort geding aan: debat op losse schroeven

De griffie van de gemeente Leeuwarden heeft vervolgens laten uitzoeken of deze opnames wel gebruikt mogen worden in een politiek debat. Volgens juristen is dat niet het geval, omdat het gaat om schending van privacy. Daarom hebben de griffie en burgemeester Buma raadsleden "streng geadviseerd" om de opnames niet te beluisteren en te benoemen in een openbare vergadering, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Wordt dat toch gedaan, dan maakt de gemeente melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens is die melding ook al gemaakt rondom de huidige situatie.

"Wij schenden geen privacy"

Het voormalig bestuur van De Skalm zegt het daar niet mee eens te zijn. "Wij schenden geen privacy. De opnames waren bedoeld voor onze notulen, en volgens de wet mag dat", zegt Bijlsma. Hij laat dinsdag ook weten dat het oude bestuur van De Skalm druk bezig is met het opstellen van een brief naar de gemeente met daarin de aankondiging van een kort geding.

FNP, Lijst058 en ChristenUnie verwachten nu dat het debat van woensdag niet door kan gaan, maar hakken woensdag de knoop door. "Als een onderwerp onder de rechter is, voeren we daar geen debat over", zegt Otto van der Galiën van Lijst058.

Ook moreel aspect speelt rol

Raadsleden willen graag in debat over De Skalm, maar ze willen eerst ook zeker weten of ze de geluidsopnames wel of niet mogen beluisteren. Anders overweegt FNP niet naar het debat te gaan.

"Dat moet vooraf wel helder zijn", zegt Jan-Willem Tuininga van FNP. "Je moet vooraf weten welke informatie wel en niet tijdens een debat is toegestaan." Tot die tijd luistert Tuininga niet naar de opnames, zegt hij. Al verwacht hij inmiddels wel te weten wat er op staat, door zijn netwerk in Stiens.

Afgezien van het juridische aspect, speelt ook het morele aspect een rol bij raadsleden. Mag je opnames gebruiken terwijl gesprekspartners van niets wisten? "Ja, willen we dit wel met z'n allen?", vraagt Tuininga zich hardop af.

"Maar het is natuurlijk wel zo dat er op die opnames misschien beloften of uitspraken te horen zijn, die niet zijn waar gemaakt", vervolgt Tuininga. "En ik kan me goed voorstellen dat als je niet gehoord wordt en je denkt dat je een punt hebt, dat je dit dan inzet."

'Schandalig'

Wat Frits Rijpma van ChristenUnie is het helder: "Wij zeggen: gebruik de opnames niet. Niet als je de gesprekspartners niet hebt gezegd dat je gaat opnemen en het dan zo gaat openbaren. Ik vind dat schandalig en moreel verwerpelijk."

Daarnaast zegt Rijpma: "Hoe goed het oude bestuur ook was, de hardvochtigheid van dit afscheid dient de zaak niet. En het gaat er juist om dat Stiens een bruisend dorpshuis krijgt."