Friese coach Canadese schaatssters over gouden medaille: "Het beste team heeft gewonnen"

"Het is onwerkelijk", zegt Eldering. "Het moet altijd maar gebeuren. Het is zo mooi als het dan echt uitkomt, het is geweldig."

"In the pocket"

Canada won de finale, mede door een val van een van de schaatssters van tegenstander Japan in de laatste bocht. "Ik stond aan het eind van de bocht. Ik zag haar een beetje wankelen en toen hoorde ik het publiek: 'oeh'. Toen dacht ik: yes, in the pocket", lacht de coach.

Eldering was overtuigd van de kracht van het Canadese team. "Ik denk dat we het ook hadden gewonnen als ze niet was gevallen. Daar ben ik zeker van."

Slechte prestatie Nederland

Waar Canada succes had, kun je dat van Nederland niet zeggen, vindt Eldering. "Op papier was Nederland het beste team, maar als je het niet goed managet, dan winnen ze het niet." De Nederlandse vrouwen pakten een bronzen medaille.

Eldering weet nog niet wat hij nu gaat doen. Er zijn nog geen contractbesprekingen geweest. Ik zou wel willen blijven, ik heb het fantastisch naar mijn zin."