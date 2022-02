Rol stuurgroep Gorredijkster sporthal uitgewerkt: raad wil initiatief

Hij moet nog maar zien hoe het komt nu de gemeente het initiatief weer heeft. "Tot nu toe is er vanuit de gemeente niet zoveel van gekomen. Sinds 2008 wordt er over gesproken. De gemeente moet zich nu gaan bewijzen. We hopen van harte dat het gaat lukken, maar resultaten uit het verleden geven ons weinig hoop."

Als de stuurgroep het initiatief had gehouden, was er eerder resultaat geweest, denkt Maats. "We hadden ambitie, draagvlak en saamhorigheid. Én voldoende mensen om het uit te voeren. Als we door mochten gaan, hadden we vandaag de volgende stap gezet."