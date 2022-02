SP en 50PLUS over verkoop stroom Wynpark: "Doelstelling duurzaam Fryslân in gevaar"

De doelstelling van dit fonds is om een bijdrage te leveren aan het duurzamer maken van Fryslân. De partijen willen daarom weten of Friese inwoners ook al een aanbod hebben gekregen voor energie uit Wynpark Fryslân.

Grootste afnemer

Het bedrijf waar het om gaat, Chemelot bij Geleen, draait sinds januari deels op groene stroom van Wynpark Fryslân in het IJsselmeer. Chemelot heeft met Eneco een contract gesloten voor 350 gigawatt per jaar en is daarmee meteen de grootste afnemer van Wynpark Fryslân.

Het komt er in de praktijk op neer dat 21 van de 89 windturbines van het windpark met een opgesteld vermogen van 90 megawatt de komende 15 jaar exclusief voor Chemelot zullen draaien. Een en ander is vastgelegd in een zogenaamde 'Power Purchase Agreement'.

Naast de SP en 50PLUS zijn ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren erg kritisch over het leveren van stroom van Wynpark Fryslân aan Chemelot.