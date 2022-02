Vanavond persconferentie: meeste maatregelen van tafel

Het is voor het eerst dat premier Mark Rutte niet bij de persconferentie is. De plannen om iets te veranderen aan de opzet van de persconferenties was er al langer, omdat de urgentie minder groot is dan eerst. Bovendien is Rutte vanavond in de Eerste Kamer vanwege het debat over de regeringsverklaring.

De verwachting is dat Kuipers aankondigt dat de sluitingstijd in de horeca vanaf vrijdag 1.00 uur 's nachts wordt. Een week later gelden de reguliere sluitingstijden weer.

Toegangsbewijs van tafel

Het coronatoegangsbewijs gaat in veel gevallen ook van tafel. Bij reizen naar het buitenland kan dat nog wel nodig zijn, omdat andere landen dat willen.

Vanaf 25 februari geldt het 1G-systeem bij festivals en evenementen met veel mensen. Dat betekent dat mensen dan een negatieve test moeten laten zien.