Vrouwen moeten genoegen nemen met brons op ploegenachtervolging, mannen vierde

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de vrouwenploeg, bestaande uit Irene Schouten en de Friezinnen Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Het zou geen team zijn. Door de vrouwen zelf wordt dat tegengesproken, maar de resultaten vallen wel tegen. De Nederlanders plaatsten zich als derde voor de halve finale: Canada en Japan waren veel sneller.

In de eerste twee races schaatste Nederland met Wüst, De Jong en Schouten. De Jong werd in de strijd om het brons vervangen door Marijke Groenewoud.

Veel sneller dan Rusland

Met de Hallumse erbij was Nederland veel sneller dan Rusland. Na een rondje was het verschil al gemaakt en was Rusland zo goed als kansloos. Het verschil was uiteindelijk 1,79. Het goud was voor Canada met de Friese coach Remmelt Eldering.

Voor Wüst is het haar dertiende olympische medaille, voor De Jong haar vierde en voor Groenewoud haar eerste.