Coronanieuws 15 februari: kabinet versoepelt groot deel van de coronamaatregelen

De versoepelingen die op de persconferentie door minister Kuipers zijn aangekondigd, gelden ook voor het onderwijs. Dat is te lezen op de website van Rijksoverheid. Een groot deel van de maatregelen vervalt voor het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de versoepelingen in stappen in te voeren: het eerste deel gaat vrijdag in, het tweede aankomende week vrijdag 25 februari.

LSVb blij met versoepelingen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de versoepelingen van de regels voor groepsgrootte in het hoger onderwijs. Voorzitter Ama Boahene: "Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Voor die studenten is veel onderwijs de afgelopen tijd nog online geweest. Het is goed nieuws dat daar nu een einde aan komt."

De maximale groepsgrootte van 75 studenten per zaal wordt losgelaten, maakte minister Kuipers bekend. Er hoeven vanaf eind deze maand ook geen mondkapjes meer gedragen te worden.