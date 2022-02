Gasopslag op grens Fryslân-Groningen wordt ingezet om Groningenveld te sluiten

Het gebied ligt grotendeels in Groningen, maar de locatie komt bij Munnekezijl en De Schans ook de provinciegrens over. De gemeente Noardeast-Fryslân adviseerde het ministerie om niet in te stemmen met de plannen. Wetterskip Fryslân is ook sceptisch, met name met het oog op de bodemdaling bij Burum.

De NAM was van plan om de gasopslag van Grijpskerk in 2021 te sluiten, maar met de aandeelhouders en het ministerie is toen besloten om het voorlopig te behouden. In de gasopslag onder de grond wordt nu nog 'hoogcalorisch' gas opgeslagen dat gebruikt wordt door de industrie. Nu besluit staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat er ook laagcalorisch gas mag worden opgeslagen. Dat wordt gebruikt door huishoudens.

Dat gas voor huishoudens komt niet meer uit het Groningenveld, maar uit een nieuwe stikstoffabriek die gebouwd wordt bij Zuidbroek, meldt RTV Noord. Als die fabriek klaar is, wordt daar geïmporteerd gas klaargemaakt voor de Nederlandse markt.

Kans op aardbevingen blijft

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf in december al goedkeuring om het gebied 'Grijpskerk' te gebruiken. "Er blijft daarbij wel een kans bestaan op aardbevingen", schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer. "De wettelijke adviseurs geven aan dat niet uitgesloten kan worden dat in het gebied rond de gasopslag Grijpskerk enige schade aan gebouwen kan ontstaan door trillingen."

Maar de schade zal voor het grootste deel "van cosmetische, niet van constructieve aard zijn."

Omgekeerde bewijslast

De gemeentes Noardeast-Fryslân en Westerkwartier willen in ieder geval een goede afhandeling van de eventuele schade. Voorgangers van Vijlbrief zagen niets in eenzelfde schadeafhandeling als bij het Groningenveld, maar Vijlbrief zelf noemt die 'toepassing van het bewijsvermoeden een belangrijke voorwaarde voor draagvlak'.

Daarmee lijkt het er op dat de omgekeerde bewijslast ook gaat gelden voor bewoners van het veld Grijpskerk. Het Instituut Mijnbouwschade moet bij schade dan met een vergoeding komen, als er geen andere aannemende aanleiding is voor de schade.