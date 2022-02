Samenwerking cultuur, sport, natuur en landbouw moet toeristen naar Fryslân lokken

In de coronatijd was het op sommige plekken soms veel te druk. Jean-Paul Rek van Staatsbosbeheer denkt dat spreiding van groot belang is. Dus niet alles op dezelfde dag het veld in en niet iedereen op dezelfde plek. Volgens hem kan de toegankelijkheid op sommige plekken nu een stuk verbeterd worden.

Niet voor alle boeren

Boerderijcampings en -winkels zijn zo langzamerhand bij veel boerenbedrijven te vinden. Niet alle boeren zitten echter op toeristen te wachten, zegt biologisch tuinder Jan Bruinsma. Hij is er zelf nog niet mee bezig. Bruinsma ziet wel mogelijkheden, maar "Het moet wel bij je passen".