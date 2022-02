Ouders boeken succes na lange strijd: gemeente trekt sloopplan Sneker gymzaal in

Tegelijkertijd was er ook overleg tussen de gemeente en Palludara over de eigendomsverhouding. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat Súdwest-Fryslân in augustus eigenaar werd van de gymzaal. De gemeente besloot direct dat de gymzaal niet meer geschikt was voor gebruik.

Leerlingen sporten sinds dit schooljaar in de gymzaal een kilometer verderop. Erg tegen het zin van de ouders, die wezen op de tijd die dat in beslag neemt en afgaat van de lestijd. Met elkaar zou dat op jaarbasis gaan om twee volledige weken. Bovendien moeten de kinderen via een druk kruispunt er naartoe. De gemeente heeft dat kruispunt wel aangepast, maar het werk is nog niet helemaal klaar. Volgens de ouders is de situatie nog niet volledig veilig.

Behoud gymzaal

De oudergroep schakelde, naast het werken aan een plan voor het rendabel maken van de gymzaal, ook de gemeentelijke politiek in. Met succes. De raad nam afgelopen jaar in grote meerderheid een motie aan die het college de opdracht gaf om naar de mogelijkheden te kijken voor het behoud van de gymzaal.

Na maanden van overleg met de ouders en verder onderzoek kantelde het sloopplan van het college van B en W afgelopen week de andere kant op. Burgemeester en wethouders willen nu in samenwerking met de ouders kijken hoe de gymzaal toekomstbestendig gemaakt kan worden. En ze stellen de raad voor om 175.000 euro uit te trekken voor achterstallig onderhoud van de zaal. Dat besluit moet worden genomen door de nieuwe gemeenteraad die in maart wordt gekozen.