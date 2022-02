Natuurgebied De Alde Feanen in gevaar door stikstofuitstoot

Als de uitstoot niet snel wordt teruggebracht heeft dat grote gevolgen voor veertien beschermde natuurgebieden. Het gaat dan naast De Alde Feanen om bijvoorbeeld De Hoge Veluwe. De hoge uitstoot zorgt ervoor dat de originele planten verdwijnen. "Het volledige ecosysteem stort dan in", zegt Hilda-Anna de Vries van Greenpeace. "Er moet snel actie ondernomen worden."

Toplaag eraf

De Alde Feanen is eigendom van It Fryske Gea. Die herkent de conclusie. Hoofd natuurkwaliteit Chris Bakkers zegt dat er ook hard aan wordt gewerkt om het te behouden. "Wat er er aan kunnen doen is dat we regelmatig 'afplaggen'. Zeg maar, dat we de toplaag eraf graven. Dan ben je die grond kwijt die zo vol zit met die stikstof en maak je ruimte voor de originele flora en fauna."

Er is alleen een probleem, zegt Bakker. "Daar kun je niet eeuwig mee doorgaan, want dan wordt het een waterplas."