Kinderen met beperking kunnen ijs op bij frameschaatsen in Heerenveen

Sil voegt zich met een sprintje op het ijs bij de andere vier kinderen. Alle vijf krijgen ze negen weken lang twee keer les in Heerenveen. Ze maken een rondje op de 400-meterbaan of oefenen met een echt startschot. "Het is fantastisch om mijn zoon zo te zien", zegt Lindeboom.

De nieuwe Sven Kramer

Lindeboom hangt over de boarding om zijn zoon te helpen met de handschoenen die zijn losgeschoten. "Hij heeft een spierziekte en we weten niet wat het precies is. De dokters hebben nog geen diagnose kunnen stellen. Dat is voor ons als ouders heel zwaar. Niet voor onszelf, maar voor Sil natuurlijk. Wij groeien er wel in mee, maar je weet niet waar je kind over een paar jaar is. Dat doet zeer. Wij zijn enorm blij met dit soort activiteiten, want dan voelt Sil zich ook een echte sporter. Hij zei laatst al dat hij naar de Olympische Spelen wil, de nieuwe Sven Kramer worden."