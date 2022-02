Sipke Hulshoff kan hoofdtrainer worden in de eredivisie: "Het is heel concreet"

"Of het nu het hoofdtrainerschap in de eredivisie is of assistent bij een topclub. Beide zijn heel uitdagend", vertelt Hulshoff vanuit Rotterdam. "De tijd zal leren wat ik in de toekomst zal doen. Ik maak mijn keuze op gevoel."

"Verdedigend kwijt"

Terwijl Feyenoord alles goed op de rit heeft, is dat bij de Friese clubs stukken minder. Cambuur heeft al zes wedstrijden op rij niet gewonnen. "Met name verdedigend is Cambuur het even kwijt", vindt sportverslaggever Andor Faber. Geert van Tuinen vult aan: "Het is niet alleen de verdediging. Het begint misschien al wel voorin en zeker op het middenveld."