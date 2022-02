Dinsdag in Peking: Ploegenachtervolging met De Jong, Wüst en Kramer

Vier jaar geleden pakten de Nederlandse vrouwen in de finale op de ploegenachtervolging zilver, toen won Japan het goud. Dit keer treft de ploeg van Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten in de halve finale de titelverdediger al.

In de kwartfinale zetten de vrouwen niet de beste tijd neer, maar het was wel genoeg om de halve finale te bereiken. Canada neemt het in de andere halve finale op tegen de Russische vrouwen. Om 7.30 s' ochtends hebben de Nederlandse vrouwen de kans om de finale te bereiken.

Ploegenachtervolging mannen

Sven Kramer neemt het met Patrick Roest en Marcel Bosker vlak na de ploegenachtervolging van de vrouwen op tegen Noorwegen, titelverdediger bij de mannen. De Nederlandse ploeg lag zondag anderhalve seconde achter de snelste tijd.

Mochten de mannen en vrouwen de ritten sneller rijden dan hun tegenstanders, dan rijden de vrouwen twee uren later, om 9.28 uur de finale al. Ook bij de mannen is er geen tijd om tot rust te komen, om 9.47 staat de finale voor de mannen op de planning.

Als de ploegen de finale niet halen, worden om 9.22 uur (vrouwen) en 9.41 uur (mannen) de troostfinales verreden.