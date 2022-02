Olympisch kampioen Erin Jackson pakt goud met dank aan Friese donuts

Jackson leerde het schaatsen in Thialf in Heerenveen. In die tijd fietste ze vaak langs de bakkerij De Bakkers van Verloop in Oranjewoud, waar Schiere werkt.

"Ze moest altijd veel hebben", weet hij nog. "Ze was een aardige klant, ze kon ook al een beetje Nederlands. We wisten altijd al wat ze moest hebben", zegt hij, doelend op de donuts.