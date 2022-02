Ministerie van de Toekomst geeft kinderschoenen aan Den Haag als Valentijnscadeau

"Ze krijgen een paar kinderschoenen, dat is ons Valentijnscadeau aan hen. We vragen hun in de brief die erbij zit of ze de schoenen op hun bureau willen zetten, zodat ze er altijd weer aan denken waarom ze daar zitten, en voor wie."

Het 'Ministerie' heeft bewust gekozen voor gebruikte kinderschoentjes. "Juist dat gebruikte, ik denk dat dat van waarde is. Besef dat hier kinderen in gelopen hebben, die lopen nu naar de toekomst."

Nadenken over de toekomst

Ze hoopt dat mensen als onderwijsminister Dennis Wiersma de schoenen als geheugensteuntje gebruiken, als ze beleid maken. "Rekenen is belangrijk, schrijven is heel belangrijk", maar volgens Weidenaar willen kinderen ook leren over levenslessen, leren om na te denken over de toekomst. "Misschien moet het onderwijs ook wel een beetje veranderd worden."