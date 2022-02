Geen treinen tussen Dronryp en Leeuwarden fanwege zieke machinist

Tussen Leeuwarden en Harlingen worden snelbussen ingezet. Bovendien rijden er stopbussen tussen Leeuwarden, Deinum, Dronryp, Franeker en Harlingen.

"Het blijkt om de verstoring van de dienstregeling te gaan als gevolg van ziekte van een machinist die op korte termijn niet vervangen kon worden", laat een woordvoerder van Arriva weten.

De vervoerder verwacht dat dinsdag de normale dienstregeling weer kan worden gereden op het traject. "Ook bij ons is het verzuim hoger dan normaal en is het een flinke puzzel om alles rond te krijgen. Maar tot nog toe krijgen we die puzzel meestal opgelost bij Arriva."