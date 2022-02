Familie Nammensma komt terug uit Oekraïne: "Het kan deze week beide kanten uit vallen"

"We zijn net Osnabrück voorbij. We kunnen het bijna zien", vertelt Willem Nammensma. Ze zijn niet bang voor de gespannen situatie in Oekraïne, maar willen het deze week even afwachten. "De veiligheid staat voorop. Van alle kanten wordt je gewaarschuwd dat het mis kan gaan. Vooral voor de kinderen, dat je de situatie zelf niet meer in de hand hebt, dat willen we niet hebben."

De familie woont dicht aan de grens met Polen. Uitwijken naar dat land kon ook. Praktischer was het om terug te komen naar Fryslân. "We hebben in Nederland veel leveranciers van ons bedrijf, ook contacten van Inge, en we hebben hier familie."

'In het Westen gebeurt niets'

"We gaan er vanuit dat de situatie deze week verbetert, en dat er vrijdag in ieder geval voor mij weer de mogelijkheid is om terug te keren."

Terwijl wereldleiders hun zorgen uiten over de situatie, blijft Nammensma er iets rustiger onder. "Bij ons zie je helemaal niet dat er iets aan de hand is. Daar zijn de Oekraïners wel nuchter in. In het westen van het land gebeurt niets."

De spanning lijkt deze week op een hoogtepunt te zijn gekomen, merkt hij. "Het kan deze week beide kanten uit vallen. We hopen natuurlijk dat het de goede kant op valt. Dat wat voor afspraken er ook gemaakt worden, dat het de-escaleert."