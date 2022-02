Twee internationale wielrenevenementen in Fryslân begin maart

De driedaagse is een internationale wedstrijd voor vrouwen. Topteams zoals Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en LIV Racing zullen daaraan meedoen. De wedstrijd bestaat uit een tijdrit in Surhuisterveen, een etappe van Eastermar tot Bakkeveen en een etappe in Drachten.

Elfsteden Race

De Elfsteden Race is voor opleidingsteams en UCI Continental-teams. De race wordt de eerste zelfstandige wedstrijd voor mannen op de internationale kalender in Fryslân sinds 2012. Bij deze wedstrijd zullen de fietsers de elfstedentocht fietsen, met start en finish in Leeuwarden.

De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op Omrop Fryslân.