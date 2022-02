Fries onderwijsmateriaal in het vervolg op één plek te vinden

Verschillende Friese taal- en onderwijsinstellingen hebben de handen ineen geslagen om al het materiaal dat voor Fries onderwijs en onderwijs in het Fries beschikbaar is, op één plek aan te bieden. In een nieuwe webshop zijn nu boeken, lesmateriaal en promotiemateriaal te vinden voor scholen in alle onderwijssectoren, op alle niveaus.

Het doel is het zichtbaar maken van het Fries, het Fries lezen te bevorderen en om te helpen het vak Fries, en vakken in het Fries vorm te geven.

Taalplan Frysk 2030

De subsidieregeling 'Frysk foar no en letter' voor het Fries onderwijs is maandag ook opengesteld. Met die regeling, onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030, wil de provincie Fryslân helpen bij het zichtbaarder maken van het Fries op scholen. Zo kunnen de kosten voor les- en leesmateriaal voor de Friese taal voor 80 procent gesubsidieerd worden.