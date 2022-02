'Behoorlijke fouten' in natuurvergunning vliegbasis, Milieudefensie in beroep

Volgens advocaat Gina Kamsma van Milieudefensie is de natuurvergunning gebaseerd op hoe de regels in het verleden waren. Inmiddels zijn die regels aangescherpt, maar in de vergunning is dat niet meegenomen.

Geheime informatie

Bovendien is er veel informatie niet bekendgemaakt. "Defensie houdt allemaal informatie over het aantal vluchten, motorvermogen en kerosineverbruik geheim. Die zit niet bij de aanvraag voor de natuurvergunning, maar toch heeft de minister van Natuur een vergunning verleend", zegt Kamsma.

Milieudefensie presenteerde haar standpunt zaterdag op een bijeenkomst in Koarnjum. "De mensen waren verbaasd over onze argumenten", zegt de advocaat. "Iedereen kan tegen de vergunning in beroep. De dorpsbelangen denken daar nu over na."

Het doel van Milieudefensie is niet dat de vliegbasis moet stoppen, maar "wij denken wel dat er een vergunning moet komen die past bij de werkelijkheid", stelt Kamsma. De rechtbank zal het beroep mogelijk al snel behandelen, omdat de zogenoemde Crisis- en Herstelwet van kracht is.