De landelijke Week van de Eutanasie is zaterdag geopend op het Hofplein in Leeuwarden. Die locatie was geen toeval: in 1971 hielp huisarts Truus Postma haar terminaal zieke moeder door haar uit haar lijden te verlossen. Euthanasie was destijds nog niet legaal. De zaak maakte veel los en leidde uiteindelijk tot de Euthanasiewet.