Rianne de Vries maakt woensdag olympisch debuut bij 1.500 meter shorttrack

De 31-jarige De Vries is er voor de derde keer bij op de Olympische Spelen, maar ze kwam nog geen minuut in actie. In 2014, 2018 en dit jaar ging ze mee als reserve voor de ploegenachtervolging.

Op de 1.500 meter was nog een startplek open voor een Nederlander. Bondscoach Otter heeft dus besloten om die plek aan De Vries te geven. Ook Suzanne Schulting komt woensdag op deze afstand in actie.