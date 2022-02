'Nederland niet klaar voor nieuwe pandemie' | Veiligheidsberaad bijeen

Volgens Amnesty International hebben farmaceutische bedrijven 'tragisch gefaald' in hun bijdrage aan de bestrijding van de door corona veroorzaakte wereldwijde gezondheidscrisis. In een maandag gepubliceerde verklaring stelt de mensenrechtenorganisatie dat dit falen nota bene plaatsvond ondanks herhaalde en dringende oproepen om de coronavaccins eerlijk te verdelen in de wereld. Het beleid van de farmaceuten heeft volgens de organisatie bijgedragen aan "een mensenrechtencatastrofe" in 2021.

Volgens Amnesty hebben de bedrijven die de coronavaccins produceren de verkoop ervan in 2021 gemonopoliseerd, gelobbyd tegen het delen van intellectueel eigendom, te hoge prijzen voor hun vaccins gevraagd en leveringen aan rijke landen voorrang gegeven.

De tien miljard vaccindoses die zij in 2021 produceerden, hadden meer dan genoeg kunnen zijn om een wereldwijde vaccinatiegraad van 40 procent te bereiken. Dat was de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In plaats daarvan was aan het einde van dat jaar slechts 4 procent van de mensen in arme landen volledig gevaccineerd.