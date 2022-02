Coronanieuws 14 februari: OMT geeft groen licht voor versoepelingen en kortere isolatie

De eerste dag voor aanvragen in de achtste periode van loonsteun was "rustiger dan ooit", meldt uitkeringsinstantie UWV. Daar staat een verdubbeling tegenover van het aantal aanvragen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) in het vierde kwartaal van 2021.

Maandagmiddag rond 16.00 uur hadden ruim 1800 werkgevers een aanvraag ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat zijn er iets minder dan bij de startdag voor de zesde periode, tussen juli en september. Dat was de rustigste periode tot nu toe.

Werkgevers die in hun inkomen geraakt worden door coronamaatregelen kunnen met ingang van maandag loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en met maart dit jaar. Ook in deze periode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent. De inschrijving voor de loonsteun blijft open tot en met 13 april.