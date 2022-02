Alle coronaregels mogelijk van tafel, zegt Kuipers | Minder GGD-testen en toegangstesten

Donateurs kunnen erop vertrouwen dat ingezameld geld door Viruswaarheid op een goede manier wordt gebruikt. Het Openbaar Ministerie houdt daarom op met het onderzoek daarnaar.

Het OM begon vorig jaar een onderzoek. Aanleiding was een geschil tussen Viruswaarheid met voorman Willem Engel aan de ene kant en ING aan de andere kant. De bank bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privé-rekening van Engel, omdat hij 50.000 euro van de stichting had geleend voor een privé-betaling van een stuk grond in Spanje. Het geld is inmiddels volledig terugbetaald aan de stichting. Daarom ziet het OM geen reden meer tot verder onderzoek.