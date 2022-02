Bianca Bakker wint laatste marathon op kunstijs, Harm Visser vierde

Net als bij de vrouwen gaven ook de mannen elkaar lang niet veel ruimte. Met een goede reden, want de top van het klassement stond dicht bij elkaar.

Op zeven rondes van het einde ging het dan eindelijk aan, toen Royal A-Ware het peloton maar eens versnelde. Maar daar waren ook ineens de schaatsers van Jumbo-Visma, die Harm Visser in positie brachten.

Op de streep

De man uit Zwaagwesteinde werd in goede positie gebracht, maar in de laatste meters kwamen ineens Bart en Evert Hoolwerf voorbij. Crispijn Ariëns werd derde, voor Visser. Het klassement van leider Sjoerd den Hertog kwam door zijn vijfde plaats niet meer in gevaar. Visser werd tweede in het klassement.

Natuurijs

Het marathonseizoen is na de finale van de Marathon Cup nog niet voorbij, over twee weken staat in het Zweedse Lules de eerste Grand Prix op natuurijs op het programma.