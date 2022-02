Pa en ma Femke Kok ook teleurgesteld: "Niet de race die ze wilde rijden"

Heit en mem moasten lang wachtsje foardat Femke yn aksje kaam op de 500 meter. Dy race wie pas om 15.15 oere.

Kok iepene prima, mar liet it yn de folle ronde wat sitte. Mei in tiid fan 37,39 waard se sechsde. De teloarstelling wie grut by Femke sels en datselde gefoel libbe by heit en mem.

Misserke

"It is skande. Se hie in misserke", seit mem Ilja. "Dit is net de rit dy't se ride woe", neffens heit René. "Se hat noch gjin race hân as ferline jier. De snelheid is net goed genôch."

It wie foar de 21-jierrige Kok har debút op de Olympyske Spelen. Oer fjouwer jier yn Milaan hopet se der wer by te wêzen. Heit en mem hoopje dat se dan op de tribune sitte. "Dat wurdt in doel, dêr geane we al fan út."



Vader en moeder moesten lang wachten voordat Femke in actie kwam op de 500 meter. Die race was pas om 15.15 uur.

Kok opende prima, maar liet het in de volle ronde wat zitten. Met een tijd van 37,39 werd ze zesde. De teleurstelling was groot bij Femke zelf en datzelfde gevoel leefde bij vader en moeder.

Missertje

"Het is jammer. Ze had een missertje", zegt moeder Ilja. "Dit is niet de rit die ze wilde rijden", volgens vader René. "Ze heeft nog niet zo'n race gehad als vorig jaar. De snelheid is niet goed genoeg."

Het was voor de 21-jarige Kok haar debuut op de Olympische Spelen. Over vier jaar in Milaan hoopt ze er weer bij te zijn. Dan hopelijk wel met pa en ma op de tribune. "Dat wordt een doel, daar gaan we wel vanuit."