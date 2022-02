FNP-lijsttrekker Súdwest-Fryslân: "FNP moet weer in het college"

Naast Bouwhuis was Jouke Douwe de Vries te gast in het Nieuwsforum. Hij is momenteel wethouder in Noardeast-Fryslân en lijsttrekker voor zijn partij S!N. De nadruk ligt deze weken op het lijsttrekkerschap. "Het is nu het moment om te zeggen hoe wij de verkiezingen in gaan, dus ben nu met name de lijsttrekker."

Verder met wat er in gang is gezet

In de campagne was De Vries gewend om scherp te zeggen wat zijn partij vindt. Dat zal de tot de verkiezingen in maart niet anders zijn. De Vries hoopt weer op coalitiedeelname. "Wij hebben dingen in gang gezet en willen daar graag verder mee. Daar doen we niet geheim over. In een coalitie doe je concessies en het coalitieakkoord bepaalt uiteindelijk de koers van de gemeente, dat is logisch."

De derde gast in het Nieuwsforum was Esther Verhagen, lijsttrekker van Ooststellingwerf Belang en op dit moment ook wethouder. Zij is wat voorzichtiger: "Ik laat nog open of ik ook wethouderskandidaat ben of niet. Ik wil de verkiezingen eerst afwachten. Het is belangrijk om eerst de kiezer aan het woord te laten voor je deals sluit met andere partijen."

Zakencollege in Ooststellingwerf?

Pas daarna kan wat Verhagen betreft dus in Ooststellingwerf gekeken worden of er een coalitie gevormd kan worden. "Of misschien moet je wel de conclusie trekken dat een zakencollege een betere oplossing is. Ik heb alle vertrouwen in de democratie, maar denk ook dat ik reëel ben door te zeggen dat er wel veel partijen meedoen. Nu eerst de kiezer maar aan het woord laten."