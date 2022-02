Tobiasen wanhoopt niet, maar kijkt wel naar beneden

Als verdediger zag Bakker ook hoe zijn collega's het moeilijk hebben met scoren. "Je krijgt zo'n gevoel van 'dan doe ik het wel'. Je wilt zelf naar voren en de bal erin schieten. Want je weet ook hoe lekker het is om een keer op voorsprong te komen en van daaruit te voetballen. Dat ligt ons ook wel goed."

Het bepalende moment in de wedstrijd tegen NEC was vlak voor rust, toen Elayis Tavsan bij een counter de helft van het veld overstak en scoorde. Bakker heeft een idee hoe het anders had gemoeten. "Vanuit een counter kwamen we in ondertalsituatie. Ibrahim (Dresevic, red.) of ik had eerder in duel moeten gaan. En dan eventueel een overtreding maken in plaats van het zo ver te laten komen."