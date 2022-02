Maandag in Peking: eerste dag zonder schaatsen en shorttrack

Dinsdag zijn namelijk de halve finales en finales op de ploegenachtervolging. De kwartfinales bij de Nederlandse ploegen waren niet om naar huis te schrijven en dus zal er worden geprobeerd om nog wat zaken te verbeteren.

Voor Suzanne Schulting en haar ploeggenoten op de relay wordt het een mooie dag: zij krijgen maandag hun gouden olympische medaille uitgereikt.

Bobsleeën en snowboarden

Friezen komen er verder niet in actie maandag, maar Nederlanders wel. Zo beginnen de collega's van Dennis Veenker aan hun toernooi in de tweemansbob. De eerste run van Ivo de Bruin en Jelen Franjic is rond 13.05. Op de laatste dagen van de Spelen gaan ze met onder andere Veenker in de viermansbob naar beneden.

Karlien Sleper komt ook in actie, zij doet mee in de monobob. En bij het snowboarden proberen Melissa Peperkamp en Niek van der Velden zich te plaatsen voor de finale in de ' big air '.