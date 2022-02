Femke Kok baalt enorm: "Alleen maar missers"

Tot en met de Spelen van 2014 ging het goud nog naar de schaatser die over twee 500 meter het snelst was. Sinds de Spelen in Pyeongchang van 2018 moeten de sprinters het in één keer laten zien. Funest voor Kok. "Ik dacht: shit, we hebben maar één kans. Ik had heel graag laten zien wat ik op een tweede 500 meter kon, maar die hebben we niet."

Kok is nog maar 21 jaar en als ze dit niveau vasthoudt, krijgt ze in de toekomst wel meer kansen. Maar daar wil ze nu niet aan denken: het moest nu meteen goed. "Ik had geen last van zenuwen, ik had er juist superveel zin in. Ik kwam hier om een goede rit te rijden, dat is mislukt."