Femke Kok zesde op 500 meter, Michelle de Jong dertiende

Toen Kok (21) aan de start stond, was de snelste tijd van Miho Takagi. De Japanse alleskunner had een tijd neergezet van 37,12. Koks start was goed, maar kon het snelle rondje van Takagi niet verbeteren. Ze finishte uiteindelijk in 37,39 en leek te balen toen ze over de streep kwam.

Op voorhand was Kok een van de outsiders voor de medailles. Ze begon moeizaam aan dit seizoen, maar leek later de vorm te hebben gevonden. Ze verbrak zelfs het Nederlands record: Kok was de eerste Nederlandse vrouw die een tijd onder de 37 reed.

In Peking kon ze zich echter niet met de allerbeste meten. Voor het brons kwam ze 0,18 tekort.

Vlak voor Kok had Michelle de Jong gereden. Met haar zus Antoinette tussen het publiek kwam de 22-jarige Rottumse tot een tijd van 37,97. Dat was uiteindelijk goed voor de dertiende plaats.