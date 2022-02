Doelpuntloos Heerenveen verliest opnieuw: NEC te sterk

Kansen in de tweede helft

Heerenveen kwam scherp uit de kleedkamers en probeerde NEC vast te zetten. Kansen leverde dat eerst nog niet op. Pas na twintig minuten werden de Friezen weer eens gevaarlijk. Na een knappe actie schoot Van Hooijdonk voorlangs.

Het was een sterke fase van Heerenveen waarin meer kansen kwamen. Invaller Stevanovic kopte de bal in de handen van Branderhorst en een kopbal van Sarr van dichtbij ging over.

Als NEC eruit kwam, waren de bezoekers meteen gevaarlijk. Invaller Vet kon net niet bij een voorzet van Tavsan om de 0-2 te maken. In de slotfase lag de bal er toch in: een vrije trap van oud-Heerenveenspeler Lasse Schöne vloog er in één keer in, leek het. Maar na ingrijpen van de VAR werd de goal toch afgekeurd: buitenspel.

Zes punten boven nacompetitiestreep

Ondanks ongeveer tien minuten aan blessuretijd kwam Heerenveen niet meer in de buurt van de gelijkmaker. De Friezen blijven staan op 25 punten en staan elfde. Het verschil met de gevaarlijke plaatsen is nog zes punten.