Achtervolgingsploeg met Sven Kramer als vierde naar halve finale

Het Nederlandse team moest bij de eerste vier eindigen in een veld van acht landen. Dat lukte: de 3.38,90 was goed voor de vierde tijd.

Noorwegen en Verenigde Staten sneller

Nederland kwam in de tweede rit in de baan. Lange tijd lag Nederland achter het team van Canada, met de sterke Ted-Jan Bloemen. Uiteindelijk zette Patrick Roest aan en zo was de Nederlandse tijd toch sneller dan de Canadese.

In de derde rit doken Noorwegen en de Verenigde Staten beide onder de tijd van Nederland (3:37 .47 en 3:37 .51). In de laatste rit was ook het Russische team sneller (3:38 .67). Nederland eindigt dus als vierde.

Het betekent dat Nederland dinsdag in de halve finale uit gaat komen tegen Noorwegen.