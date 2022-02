Shorttracksters pakken relaygoud en denken aan Van Ruijven: "Ik weet zeker dat ze trots is"

Schulting reed met Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof in de finale. Zij waren verreweg de beste ploeg: vanaf het begin nam het Nederlandse team de leiding.

Poutsma begon op kop bij de vrouwen. Elf rondjes voor het einde moesten zij de koppositie even afstaan, maar dat duurde maar kort dankzij Velzeboer. Binnen één rondje lagen de vrouwen weer op kop. Het zilver ging naar Zuid-Korea en brons naar Canada.

Met voorsprong over de finish

Schulting reed in de laatste rondjes weg van de anderen en kwam met een grote voorsprong over de finish. "Het is onbeschrijfelijk, ik besef het nog niet helemaal", zegt Schulting vlak na de wedstrijd. "Ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd. Ik ben trots op de meiden en het team."

Eerder deze week won Suzanne Schulting op de 1.000 meter. Vier jaar geleden was zij daar ook al de beste op.

Lara van Ruijven

Na afloop waren de vrouwen in gedachten bij Lara van Ruijven. De shorttrackster overleed in 2020 op 27-jarige leeftijd. "Lara zit ontzettend diep in ons hart. Ik weet zeker dat ze van boven heeft gekeken en dat ze echt ontzettend trots is op ons", zegt Schulting.

Teamgenoot Yara van Kerkhof sluit zich daarbij aan. "Voor de rit keek ik even naar het hartje op ons pak en hebben we Lara gevraagd om ons kracht te geven. Ze is er gewoon bij, we hebben dit ook dankzij haar bereikt."