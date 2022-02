Gouden shorttracksters en denken aan Van Ruijven: "Ik weet zeker dat ze trots is"

Na afloop waren de vrouwen in gedachten bij Lara van Ruijven. De shorttrackster overleed in 2020 op 27-jarige leeftijd. "Lara zit ontzettend diep in ons hart. Ik weet zeker dat ze van boven heeft gekeken en dat ze echt ontzettend trots is op ons", zegt Schulting.

Teamgenoot Yara van Kerkhof sluit zich daarbij aan. "Voor de rit keek ik even naar het hartje op ons pak en hebben we Lara gevraagd om ons kracht te geven. Ze is er gewoon bij, we hebben dit ook dankzij haar bereikt."