Een bijzonder huwelijk in De Klomp in Leeuwarden: "Ik ben altijd positief gebleven"

In de schuldsanering moest ze de eerste drie jaar leven van 25 euro per week. Daarna kreeg ze 50 euro per week om van te leven. Uiteindelijk kwam ze eruit en toen besloot ze dat ze graag zelf wilde helpen in De Klomp. Nu werkt ze er als vrijwilliger en vangt ze mensen op die dezelfde problemen hebben als dat zij eerder had. Ze heeft het erg naar haar zin.

"Het was moeilijk om van 25 euro te leven. Ik had ook nooit zin in een verjaardag, want ik kon niets kopen. Leuke dingen kunnen niet als je zo weinig geld hebt. Dat geeft eenzaamheid", zegt Sigrid.

Arie ontmoette

Maar alleen is maar alleen. Daarom stapte ze na lang twijfelen op de datingmarkt. De twijfel zat vooral in zichzelf. Sigrid zit in een rolstoel en dacht eigenlijk geen kans te maken. "Wie zit er nu te wachten op een vrouw in een rolstoel?"

Maar toch probeerde ze het, en daar was Arie. Na een paar weken appen en bellen besloten ze af te spreken. Meteen was er een klik. Voor Arie en Sigrid brak een prachtig jaar aan, ondanks de coronacrisis.

De rolstoel is voor Arie geen enkel probleem. "Ik zie geen vrouw in een rolstoel. Ik zie gewoon een prachtige vrouw. En het is ook handig. Ik kan de boodschappen er mooi aan ophangen. En deze vrouw kan zoveel."