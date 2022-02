'RIVM hield rekening met catastrofale impact corona' | Landelijk 60.227 besmettingen

De NOS meldt dat het RIVM in februari 2020, nog voor de eerste coronabesmetting in Nederland, al rekening hield met tienduizenden coronadoden. De NOS heeft samen met verschillende andere media duizenden documenten opgevraagd via een Wob-verzoek.

'Catastrofale bedreiging'

Op 9 februari 2020 waren er voor het eerst grote zorgen bij het RIVM. Een 'responsteam' meldt dan dat de corona-epidemie een catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid is. Een paar dagen later is die bedreiging verder uitgewerkt. "Worst case scenario: 6x zo erg als de seizoensinfluenza qua aantal doden."

Op dat moment werd er al rekening gehouden met het feit dat de ziekenhuizen mogelijk onder grote druk zouden komen te staan. Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt onder meer dat er mensen waren die aandrongen op het inkopen van zuurstof en medicatie.

Alarmbellen

Op 14 februari wordt op het Twitteraccount van het RIVM echter een filmpje gedeeld met daarin Aura Timen van het RIVM die zegt: "Op dit moment is er geen reden om je zorgen te maken om het coronavirus." Dat terwijl intern zowat alle alarmbellen al afgingen.

Naar de buitenwereld meldt Jaap van Dissel van het RIVM op 24 februari dat Nederland alles zal proberen om het virus zoveel mogelijk in te dammen en af te remmen, maar een directielid van het RIVM is in interne communicatie veel minder positief: "Het is te complex en te groot. Wij als samenleving moeten het oplossen."

Bruno Bruins, die toen minister van Volksgezondheid was, probeert op 27 februari in het televisieprogramma Feiten en Fabels niet te veel paniek aan te wakkeren. In de uitzending maakt Bruins bekend dat een eerste Nederlander besmet is met het coronavirus.

Daarna gaat het snel en nog geen twee weken later zijn er allerlei coronamaatregelen van kracht.