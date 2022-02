Geen grote incidenten bij 'De Nacht staat op' | Landelijk 60.227 besmettingen

De vrachtwagens en trekkers die afgelopen nacht bij het stadion van ADO Den Haag geparkeerd stonden, mogen zich aansluiten bij de demonstratie later zondag op het Malieveld. De truckers stonden ingesloten door de politie.

Zaterdag was er ook al een demonstratie in Den Haag. Het 'Freedom Convoy' zorgde er toen voor dat het verkeer in de stad helemaal vastliep. De truckers gaan nu meedoen aan een demonstratie van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen. De organisatie verwacht dat er zo'n 25.000 mensen op af zullen komen.