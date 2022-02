Geen grote incidenten bij 'De Nacht staat op'

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Er waren zaterdag 3.370 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân en negen ziekenhuisopnames;

Er werd zaterdag met vrachtwagens en trekkers gedemonstreerd op het Binnenhof;

Het kabinet wil de coronaregels versoepelen vanaf volgende week vrijdag.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.